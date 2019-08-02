На День ВДВ в Рязани прошел флешмоб дедов Морозов

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
На стадионе «Спартак» во время празднования Дня ВДВ прошел танцевальный флешмоб дедов Морозов.
На футбольное поле вышли десантники, переодетые в зимний камуфляж, с бородами и колпаками. Вместе с волонтерами они станцевали под «Gangnam Style».
Также они пронесли флаг «Рязань — Новогодняя столица».
Напомним, на проект «Новогодней столицы России» в Рязани
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.