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Утром в пятницу, 2 августа, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в доме 37 на улице Октябрьский городок и в доме 69 корпус 1 по Михайловскому шоссе.
После окончания работ воду дадут в домах 47, 49, 49 строение 1, 49 строение 2, 49 строение 3 на Московском шоссе, а также в Канищеве в домах с 23 по 63 по улице Дачной.
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