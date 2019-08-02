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11:38, 2 августа 2019 283
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На 75-летии Владимирской области выступит группа «Корни»

На 75-летии Владимирской области выступит группа «Корни»

В 16 и 17 августа во Владимирской области отметят 75-летие образование региона. Об этом сообщила администрация области.

Главные мероприятия пройдут на Театральной площади и пешеходной улице Георгиевской.

Праздник откроется с выступления духовых оркестров на Театральной площади. Гостей ждут выступления Артема Маркина, духовых оркестров Ставровской детской музыкальной школы, детских школ искусств из поселка Бавлены и Юрьева-Польского, оркестра из Вязников.

В этот же день в областном театре драмы состоится торжественное собрание, посвященное юбилейной дате.

Вечером на пешеходной Георгиевской улице развернется большая джазовая площадка: там выступят Городской духовой оркестр, ансамбль известной джазовой вокалистки Юлианы Рогачевой — солистки биг-бэнда Российской академии музыки имени Гнесиных под управлением народного артиста России Анатолия Кролла, начинавшей свой творческий путь во Владимире, и квинтета знаменитых джазменов братьев Ивановых — солистов Московской областной филармонии. Они выступят в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Владимирской и Московской областями.

17 августа на Театральной площади откроется ярмарка народных мастеров «Край родной, Владимирская Русь!» с подворьями муниципальных образований.

Там же почти весь день будут выступать лучшие творческие коллективы.

В 18:30 начнётся эстрадная программа «Знай наших!» с участием исполнителей Владимирской области, ставших известными на телепроектах «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрика звезд».

Для гостей выступит группа «Корни». С 22:00 до 23:00 владимирцев ждет танцевальный марафон с DJ NO HOPES.

Весь день в городе будут работать фотозоны и творческие площадки.

Фото со страницы коллектива «ВКонтакте»


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