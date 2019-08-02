На 75-летии Владимирской области выступит группа «Корни»

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В 16 и 17 августа во Владимирской области отметят 75-летие образование региона. Об этом сообщила
Главные мероприятия пройдут на Театральной площади и пешеходной улице Георгиевской.
Праздник откроется с выступления духовых оркестров на Театральной площади. Гостей ждут выступления Артема Маркина, духовых оркестров Ставровской детской музыкальной школы, детских школ искусств из поселка Бавлены и Юрьева-Польского, оркестра из Вязников.
В этот же день в областном театре драмы состоится торжественное собрание, посвященное юбилейной дате.
Вечером на пешеходной Георгиевской улице развернется большая джазовая площадка: там выступят Городской духовой оркестр, ансамбль известной джазовой вокалистки Юлианы Рогачевой — солистки биг-бэнда Российской академии музыки имени Гнесиных под управлением народного артиста России Анатолия Кролла, начинавшей свой творческий путь во Владимире, и квинтета знаменитых джазменов братьев Ивановых — солистов Московской областной филармонии. Они выступят в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Владимирской и Московской областями.
17 августа на Театральной площади откроется ярмарка народных мастеров «Край родной, Владимирская Русь!» с подворьями муниципальных образований.
Там же почти весь день будут выступать лучшие творческие коллективы.
В 18:30 начнётся эстрадная программа «Знай наших!» с участием исполнителей Владимирской области, ставших известными на телепроектах «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрика звезд».
Для гостей выступит группа «Корни». С 22:00 до 23:00 владимирцев ждет танцевальный марафон с DJ NO HOPES.
Весь день в городе будут работать фотозоны и творческие площадки.
Фото со
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