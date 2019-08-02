Липецкого чиновника осудят за махинации с жильем для детей-сирот

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В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда». Об этом сообщила
По данным следствия, с ноября 2017 года по июль 2018 года обвиняемый, являясь руководителем контрактной службы, умышленно заключал госконтракты на приобретение квартир для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, по завышенным ценам.
Он создавал преимущественные условия для победы в аукционах хорошо знакомому предпринимателю, ограничивая круг претендентов на госконтракт.
Обвиняемый лишил возможности эффективно использовать деньги на приобретение других квартир для последующего их предоставления по договорам найма детям-сиротам.
Сумма ущерба составила почти 5,5 миллиона рублей.
Обвиняемый отказался от дачи показаний и не признал вину. Ему заключили под стражу, провели обыски по месту жительства и рабочем месте. Следователи изъяли документацию и госконтракты на покупку более 50 квартир. Проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы, в том числе коллеги обвиняемого.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 285 УК РФ.
Материалы направили в суд.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.