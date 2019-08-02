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14:48, 2 августа 2019 143
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Липецкого чиновника осудят за махинации с жильем для детей-сирот

Липецкого чиновника осудят за махинации с жильем для детей-сирот

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с ноября 2017 года по июль 2018 года обвиняемый, являясь руководителем контрактной службы, умышленно заключал госконтракты на приобретение квартир для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, по завышенным ценам.

Он создавал преимущественные условия для победы в аукционах хорошо знакомому предпринимателю, ограничивая круг претендентов на госконтракт.

Обвиняемый лишил возможности эффективно использовать деньги на приобретение других квартир для последующего их предоставления по договорам найма детям-сиротам.

Сумма ущерба составила почти 5,5 миллиона рублей.

Обвиняемый отказался от дачи показаний и не признал вину. Ему заключили под стражу, провели обыски по месту жительства и рабочем месте. Следователи изъяли документацию и госконтракты на покупку более 50 квартир. Проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы, в том числе коллеги обвиняемого.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 285 УК РФ.

Материалы направили в суд.


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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

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