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11:55, 2 августа 2019 164
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Липецкая администрация поможет семье девочки, погибшей в ДТП в Крыму

Липецкая администрация поможет семье девочки, погибшей в ДТП в Крыму

Администрация Липецка поможет семье девочки, которая погибла в ДТП в Крыму. Об этом сообщил сайт администрации.

Семья липчан попала в ДТП 28 июля в Ленинском районе Крыма. В машине находились трое детей, все они пострадали.

Восьмилетняя девочка позже скончалась, ее братья находятся в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко города Симферополя.

Администрация Липецка выразила соболезнования родителям и близким погибшей девочки.


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