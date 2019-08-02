Липецкая администрация поможет семье девочки, погибшей в ДТП в Крыму

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Администрация Липецка поможет семье девочки, которая погибла в ДТП в Крыму. Об этом сообщил
Семья липчан
Восьмилетняя девочка позже скончалась, ее братья находятся в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко города Симферополя.
Администрация Липецка выразила соболезнования родителям и близким погибшей девочки.
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