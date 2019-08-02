Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2-4 августа

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Главные события нынешних выходных проходят в рамках празднования Дня Города. Праздничные мероприятия начались уже 2 августа, а в нашем обзоре на этот раз, помимо самых интересных событий субботы и воскресенья, мы упомянем и события пятницы, на которые также стоит обратить внимание.
Празднование Дня города традиционно открывает фестиваль уличных музыкантов «
На Лыбедском бульваре 3 августа состоится фестиваль ретро-автомобилей «
А главным событием станет концерт на площади Ленина с участием группы
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.