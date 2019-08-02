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16:26, 2 августа 2019 683
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2-4 августа

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2-4 августа

Главные события нынешних выходных проходят в рамках празднования Дня Города. Праздничные мероприятия начались уже 2 августа, а в нашем обзоре на этот раз, помимо самых интересных событий субботы и воскресенья, мы упомянем и события пятницы, на которые также стоит обратить внимание.

Празднование Дня города традиционно открывает фестиваль уличных музыкантов «Подбелка», который пройдет 2 августа на улице Почтовой.

На Лыбедском бульваре 3 августа состоится фестиваль ретро-автомобилей «Машина времени». На улице Почтовой в этот же день пройдет фестиваль «Вернисаж в стиле джаз», хедлайнером которого станет московский поп-джазовый коллектив «Jazz Dance Orchestra».

А главным событием станет концерт на площади Ленина с участием группы MBand.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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