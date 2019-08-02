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15:37, 2 августа 2019 318
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Хотел уехать в Питер, а попал под следствие. Во Владимирской области мужчину осудят за убийство приятеля

Хотел уехать в Питер, а попал под следствие. Во Владимирской области мужчину осудят за убийство приятеля

Во Владимирской области завершили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Коврова, которого обвинили в убийстве приятеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что обвиняемый больше 7 лет был в приятельских отношениях с местным жителем, с которым познакомился на работе на предприятии по изготовлению дверей.

Обвиняемый решил переехать в Санкт-Петербург и подарил другу несколько бытовых вещей, а также договорился продать ему холодильник.

15 сентября 2018 приятели находились в квартире обвиняемого. Они рассчитались за холодильник, выпили и поссорились.

Обвиняемый рассказал, что друг стал оскорбительно высказываться о переезде знакомого в другой город. Мужчина ударил приятеля ножом.

Потерпевший с раной в шее с трудом добрался до остановки, где его нашли прохожие и полицейский, проезжавший на патрульном автомобиле.

Мужчину доставили в реанимацию, спасти жизнь ему не удалось.

Во время следствия в обвиняемый настаивал на том, что смерть наступила не от его действий и высказал различные версии, в том числе связанные с неквалифицированным оказанием помощи медицинскими сотрудниками.

Следователи собрали доказательства, допросили свидетелей и провели судебные экспертизы.

У погибшего осталась малолетняя дочь.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.


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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

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