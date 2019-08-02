Хотел уехать в Питер, а попал под следствие. Во Владимирской области мужчину осудят за убийство приятеля

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Во Владимирской области завершили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Коврова, которого обвинили в убийстве приятеля. Об этом сообщила
Следствие установило, что обвиняемый больше 7 лет был в приятельских отношениях с местным жителем, с которым познакомился на работе на предприятии по изготовлению дверей.
Обвиняемый решил переехать в Санкт-Петербург и подарил другу несколько бытовых вещей, а также договорился продать ему холодильник.
15 сентября 2018 приятели находились в квартире обвиняемого. Они рассчитались за холодильник, выпили и поссорились.
Обвиняемый рассказал, что друг стал оскорбительно высказываться о переезде знакомого в другой город. Мужчина ударил приятеля ножом.
Потерпевший с раной в шее с трудом добрался до остановки, где его нашли прохожие и полицейский, проезжавший на патрульном автомобиле.
Мужчину доставили в реанимацию, спасти жизнь ему не удалось.
Во время следствия в обвиняемый настаивал на том, что смерть наступила не от его действий и высказал различные версии, в том числе связанные с неквалифицированным оказанием помощи медицинскими сотрудниками.
Следователи собрали доказательства, допросили свидетелей и провели судебные экспертизы.
У погибшего осталась малолетняя дочь.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.