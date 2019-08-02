Для рязанцев пустят автобус до «Битвы на Воже»

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В субботу, 3 августа, в Рязанской области пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Добраться до Глебово-Городища можно будет на автобусе.
Специально в этот день от автовокзала «Центральный» пустят автобус маршрута № 400, который будет отправляться каждый час с 9:00 до 12:00, а выезжать обратно — с 12:00 до 17:00. Стоимость проезда — 110 рублей.
Из Рыбного гости мероприятия смогут доехать на маршрутке, которая будет отправляться с 9:00 с Привокзальной площади (туда и обратно по наполняемости транспорта).
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