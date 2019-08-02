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17:16, 2 августа 2019 147
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Для рязанцев пустят автобус до «Битвы на Воже»

Для рязанцев пустят автобус до «Битвы на Воже»

В субботу, 3 августа, в Рязанской области пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Добраться до Глебово-Городища можно будет на автобусе.

Специально в этот день от автовокзала «Центральный» пустят автобус маршрута № 400, который будет отправляться каждый час с 9:00 до 12:00, а выезжать обратно — с 12:00 до 17:00. Стоимость проезда — 110 рублей.

Из Рыбного гости мероприятия смогут доехать на маршрутке, которая будет отправляться с 9:00 с Привокзальной площади (туда и обратно по наполняемости транспорта).

Ранее мы публиковали программу фестиваля.


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