Бывшего гендиректора тульской компании осудят за невыплату зарплат сотрудникам

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В Тульской области завершили расследование уголовного дела против бывшего гендиректора АО «Этон Энергетик», обвиняемого в невыплате зарплат сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Следствие установило, что с 21 ноября 2016 года по 27 июля 2018 года обвиняемый больше трех месяцев не платил зарплаты и иные выплаты 56 работникам, которых признали потерпевшими по уголовному делу.
В этот же период бывший гендиректор не платил зарплату и иные выплаты 240 работникам.
С 21 ноября 2016 года по 7 марта 2018 года обвиняемый скрыл денежные средства организации в размере 3 807 391 рубль, за счет которых нужно было взыскать недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в сумме 16 584 699, 46 рубля.
На имущество организации и обвиняемого наложили арест, общая сумма превысила 38 840 000 рублей.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 145.1 УК РФ, части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации), части 1 статьи 199.2.
Его направили в суд.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.