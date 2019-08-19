Житель Ухолова едва не зарезал жену из-за замечания о пьянстве

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В Ухолове задержали мужчину, который угрожал жене ножом из-за замечания о пьянстве. Об этом сообщила
Местная жительница вызвала полицию. Когда оперативники приехали на место, выяснилось, что пьяный мужчина убежал со двора. Вскоре его разыскали и задержали.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозя принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы.
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.