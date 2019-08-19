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12:49, 19 августа 2019 280

«Зеленый сад» назвал победителя конкурса «Битва ремонтов»

«Зеленый сад» назвал победителя конкурса «Битва ремонтов»

В Группе компаний «Зеленый сад» повели итоги конкурса на лучший ремонт в квартире, который провели в соцсетях. Главным призом стал сертификат на 100 тысяч рублей на покупки в торговой сети IKEA, его получила Анна Русакова.

Наградой отметили авторскую идею ремонта — единую концепцию дизайна, лаконичный стиль и оригинальное использование современных материалов, сообщили в пресс-службе компании.

По условиям конкурса, квартиру участники должны были покупать в ГК «Зеленый сад». Необходимо было сделать репост записи «ВКонтакте» и в Instagram, написать свою историю о том, как делали ремонт, добавив фото или видео.


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