Закрытие форума древних городов и смертельная авария на Солотчинском мосту. Обзор главных новостей выходных, 17-18 августа

Завершились очередные летние выходные. Вспомним главные события минувшего уикенда.

В субботу, 17 августа, на полигоне в Дубровичах под Рязанью завершился «Авиадартс-2019».

В этот же день в Рязани в рамках форума древних городов прошел Международный кузнечный фестиваль . В нем поучаствовали свыше 50 мастеров из 25 регионов России, а также США, Дании, Ирландии, Австрии, Таиланда и Аргентины. Николай Любимов примерил на себя роль кузнеца. Кузнецы рассказали, что в Рязани появится новый арт-объект .

Вечером на центральных улицах прошло шествие стран участников. Оно стартовало от Театральной площади и завершилось около цирка на Лыбедском бульваре.

Форум древних городов в Рязани завершился сожжением сцены под проливным дождем.

Одной из главных новостей выходных стало ДТП, произошедшее днем в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту. Там столкнулись Kia Rio, Volkswagen, Datsun, Lada и Opel. Из-за аварии на мосту парализовало движение.

В полиции сообщили, что в аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей , один человек погиб . Позже появилось видео с места ДТП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Вечером в этот же день на мосту столкнулись еще три автомобиля, пострадали пять человек.

После произошедшего полиция обратилась к рязанцам и попросила снижать скорость на этом участке.

На трассе М5 под Рязанью большегруз врезался в ограждение.

О других происшествиях. В селе Ижевское Спасского района сгорел жилой дом. Там погибла 68-летняя женщина. В Касимове сломали памятник Ленину. К другим новостям. После дождя, прошедшего в Рязани днем и вечером в субботу, 17 августа, затопило улицу Дзержинского.

В Сасовском районе мужчина забил собаку вилами и увез умирать. В службу обратилась женщина, которая забрала собаку после того, как ее избили и пытались усыпить. Пес выжил, но получил серьезные травмы.