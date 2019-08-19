Закрытие форума древних городов и смертельная авария на Солотчинском мосту. Обзор главных новостей выходных, 17-18 августа

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Завершились очередные летние выходные. Вспомним главные события минувшего уикенда.
В субботу, 17 августа, на полигоне в Дубровичах под Рязанью
В этот же день в Рязани в рамках
Вечером на центральных улицах прошло
Форум древних городов в Рязани завершился
Одной из главных новостей выходных стало ДТП, произошедшее днем в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту. Там
В полиции сообщили, что в аварии пострадали
Вечером в этот же день на мосту
После произошедшего полиция
На трассе М5 под Рязанью большегруз
О других происшествиях. В селе Ижевское Спасского района
В Сасовском районе мужчина забил
Уровень осадков в Рязанской области
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