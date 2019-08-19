За неделю в Рязанской области произошло почти 50 пожаров

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За неделю, с 12 по 18 августа, в Рязанской области произошло 47 пожаров. В 30 случаях горели трава и мусор, сообщила
Огонь уничтожил и повредил 15 зданий и три автомобиля.
Так, 17 августа на улице Циолковского в селе Ижевское Спасского района
В этот же день в деревне Тамышово сгорела баня. На вызов выезжали два расчета, никто из людей не пострадал. Из-за пожара в деревне временно отключали электричество.
Кроме того, один раз пожарно-спасательные формирования привлекали к ликвидации последствий ДТП.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ жителя Обнинска изъяли крупную партию марихуаны
|
cледующая новость →В Муроме восстановили дом, пострадавший от взрыва газа
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.