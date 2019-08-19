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18:35, 19 августа 2019 251
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За неделю на 17 рязанских улицах заделали ямы

За неделю на 17 рязанских улицах заделали ямы

За неделю, с 12 по 18 августа, на 17 рязанских улицах заделали ямы, сообщил сайт горадминистрации.

Ремонт провели на улицах: 1-я Механизаторов, 2-я Прудная, Дачная, Интернациональная, Малое шоссе, Черновицкая, Семчинская, Рязанская, Телевизионная, Добролюбова, Новикова-Прибоя, Пирогова, Черновицкая, участок от дома 30 по улице Станкозаводской до дома 1а по улице Колхозной, от пересечения улицы Рязанской и федеральной трассы М-5 «Урал» до АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», перекресток Новая-Урицкого, перекресток проезд Яблочкова — Циолковского.

Общая площадь составила 980 квадратных метров.

С 19 по 25 августа планируется заделать выбоины на следующих участках: по улицам Дачная в Приокском, Интернациональная, Тепличная, поселок Божатково, поселок Храпово и другие.


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