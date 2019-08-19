Во Владимирской области 18-летнего студента признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимирской области вынесли приговор 18-летнему местному жителю, который изнасиловал 16-летнюю девушку. Об этом сообщила
Следствие установило, что 28 ноября 2018 года молодой человек находясь в компании употреблял спиртное, среди знакомых была 16-летняя девушка.
Несовершеннолетняя употребила алкоголь и почувствовала себя плохо. Отмечается, что ранее у нее не было близких отношений с мужчинами.
Воспользовавшись ее состоянием, парень изнасиловал девушку.
Молодой человек долгое время не признавал вину на следствии. Доказать его причастность следователи смогли после проведенной биологической экспертизы. С белья потерпевшей выделели клетки эпителия, которые принадлежат обвиняемому.
После предъявления доказательств он признал вину. Его признали виновным в преступлении по пункту «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).
Молодому человеку назначили восемь лет в колонии строгого режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа неделю в Рязани подешевели помидоры и огурцы. Мониторинг цен
|
cледующая новость →В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили об опасности рыбалки в зоне ЛЭП
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.