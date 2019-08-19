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17:22, 19 августа 2019 107
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Во Владимирской области 18-летнего студента признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней

Во Владимирской области 18-летнего студента признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней

Во Владимирской области вынесли приговор 18-летнему местному жителю, который изнасиловал 16-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что 28 ноября 2018 года молодой человек находясь в компании употреблял спиртное, среди знакомых была 16-летняя девушка.

Несовершеннолетняя употребила алкоголь и почувствовала себя плохо. Отмечается, что ранее у нее не было близких отношений с мужчинами.

Воспользовавшись ее состоянием, парень изнасиловал девушку.

Молодой человек долгое время не признавал вину на следствии. Доказать его причастность следователи смогли после проведенной биологической экспертизы. С белья потерпевшей выделели клетки эпителия, которые принадлежат обвиняемому.

После предъявления доказательств он признал вину. Его признали виновным в преступлении по пункту «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Молодому человеку назначили восемь лет в колонии строгого режима.


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