Владимирское отделение «Единой России» провело акцию в поддержку бездомных животных

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В преддверии Всемирного дня защиты бездомных животных региональное отделение партии «Единая Россия» провело благотворительную акцию «Лучший друг» и посетило приют в поселке Сновицы Суздальского района Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Члены центра поддержки гражданских инициатив совместно с благотворительным фондом DaDobro посетили приют в поселке Сновицы Суздальского района Владимирской области.
Приют создан под эгидой Владимирской региональной организации «Зоозащита», который предназначен для помощи бездомным животным. Сейчас там находится около 60 собак и 40 кошек.
Животными занимается владелица приюта, а также волонтеры.
В рамках акции в вузах города установили точки сбора корма и всего необходимого для бездомных.
Сторонникам партии удалось собрать более 100 килограммов корма и необходимых вещей. Помощь передали в приют.
«Мы узнали проблемы, которые есть в приюте на сегодняшний день. Теперь при планировании деятельности будем учитывать их, чтобы регулярно проводить подобные акции, а также системно решать проблемы бездомных животных», — отметил Илья Львов, член регионального совета сторонников Партии «Единая Россия».
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