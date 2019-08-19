Владимирцев предупредили о мошенниках

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Владимирское УМВД предупредило жителей области об участившихся случаях мошенничества. Информация опубликовал
Отмечается, что общая сумма ущерба от действий мошенников составила около 1,5 млн рублей.
В мае этого года 48-летний жителю Коврова позвонил человек, представившись сотрудником банка, и сообщил о незаконном списании денег.
Выяснив пароль к счету, злоумышленник похитил почти 19 тысяч рублей. Таким же образом 65-летняя жительница Мурома лишилась 100 тысяч рублей, она сообщила лжесотруднику реквизиты своей карты.
Помимо этого, владимирцы пострадали от мошенничество с помощью рассылки сообщений в мессенджерах и соцсетях. Так, житель 22-летний житель Владимира перевел 10 тысяч мошеннику, представившемуся знакомым. Также пострадали жители Коврова, который лишился 15 тысяч и микрорайона Юрьевец, лишившегося 9 тысяч.
В июне 84-летняя жительница Владимира пострадала от действий злоумышленников, которой позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация за лекарства, якобы оказавшиеся подделкой. Женщина лишилась 50 тысяч рублей.
В такую же ситуацию попала 46-летняя жительница Гусь-Хрустального.
Мошенники убедили ее в том, что ей положена компенсация за ранее купленные некачественные БАДы.
Месяц женщина переводила злоумышленникам средства. Общая сумма в итоге составила больше миллиона рублей.
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