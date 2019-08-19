Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:57, 19 августа 2019 166
 0    0

Владимирцев предупредили о мошенниках

Владимирцев предупредили о мошенниках

Владимирское УМВД предупредило жителей области об участившихся случаях мошенничества. Информация опубликовал сайт региональной полиции.

Отмечается, что общая сумма ущерба от действий мошенников составила около 1,5 млн рублей.

В мае этого года 48-летний жителю Коврова позвонил человек, представившись сотрудником банка, и сообщил о незаконном списании денег.

Выяснив пароль к счету, злоумышленник похитил почти 19 тысяч рублей. Таким же образом 65-летняя жительница Мурома лишилась 100 тысяч рублей, она сообщила лжесотруднику реквизиты своей карты.

Помимо этого, владимирцы пострадали от мошенничество с помощью рассылки сообщений в мессенджерах и соцсетях. Так, житель 22-летний житель Владимира перевел 10 тысяч мошеннику, представившемуся знакомым. Также пострадали жители Коврова, который лишился 15 тысяч и микрорайона Юрьевец, лишившегося 9 тысяч.

В июне 84-летняя жительница Владимира пострадала от действий злоумышленников, которой позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация за лекарства, якобы оказавшиеся подделкой. Женщина лишилась 50 тысяч рублей.

В такую же ситуацию попала 46-летняя жительница Гусь-Хрустального.

Мошенники убедили ее в том, что ей положена компенсация за ранее купленные некачественные БАДы.

Месяц женщина переводила злоумышленникам средства. Общая сумма в итоге составила больше миллиона рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 43 101
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 116
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 26 486
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 25 837
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
14:47, 17 августа 2019 22 995
Вечернее свечение аэростатов в Рязани могут отменить из-за непогоды
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум