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21:07, 19 августа 2019 392
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Владимир Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве

Владимир Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин впервые прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в Москве. Говоря об этом на встрече с главой Франции Эмманюэлем Макроном, президент России связал акции с выборами в региональные органы власти, которые должны пройти в сентябре, передает РБК.

«Все это связано с электоральным циклом», — сказал Путин.

Президент также рассказал, что нескольких кандидатов не допустили на выборы из-за «очевидных нарушений».

«Там просто фальсифицированы подписи, как об этом утверждают эксперты избирательной комиссии. Есть законный способ разрешения споров — судебные процедуры», — предложил Путин.

По его словам, были случаи, когда «подавшие жалобы отстояли право избираться».

Президент также заявил, что в России граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законодательством, а власти должны обеспечить реализацию этого права.

Кроме того, по мнению Путина, необходимо привлечь к ответственности виновных в нарушениях: «Доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права. Виновные должны быть наказаны».

Во время встречи с Макроном Владимир Путин напомнил об акциях протеста «желтых жилетов» во Франции.

«Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых погибли где-то 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, 2 тысячи полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона», — сказал президент.


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