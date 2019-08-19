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17:01, 19 августа 2019 128
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В Туле в четвертый раз пройдет «Ночь кино». Программа

В Туле в четвертый раз пройдет «Ночь кино». Программа

24 августа в Тульской области в четвертый раз пройдет акция «Ночь кино». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Гостей ждут кинопоказы, концерты, лекции, экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами.

На 32 площадках покажут три картины: «Балканский рубеж», «Домовой», «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел».

В ретрокинотеатре «Майский помимо основных картин акции покажут фильмы «Старик Хоттабыч» и «Тим Талер, или Проданный смех».

Во дворе «Добродей» пройдет мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера, сценариста Олега Урюмцева. Там же пройдет фестиваль уличного кино и просмотр фильма «Солдатик» о самом юном герое Великой Отечественной войны Сереже Алешкове.

На творческой встрече с киноведом Марией Безрук обсудят отечественное кино.

На Казанской набережной реки Упы начнется XX фестиваль комедийного кино «Улыбнись, Россия!», который по традиции пройдет в ноябре.

Для гостей выступят группа «Доктор Ватсон», которая исполнит песни из любимых кинофильмов, и ансамбль Ивана Заматаева «Заматаев band» с программой «А мы на ваши санкции…».

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля выступит Максим Аверин.

Также на набережной будут работать каскадеры с экстремальным мотошоу. Развлекать людей будут ростовые куклы, тульские актеры и диджеи.

В конце праздника покажут фильм «Человек с бульвара Капуцинов».


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