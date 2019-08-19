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10:17, 19 августа 2019 273
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В Тульской области впервые прошел фестиваль «Засечная черта»

В Тульской области впервые прошел фестиваль «Засечная черта»

В воскресенье, 17 августа, в Тульской области впервые прошел фестиваль «Засечная черта». Об этом соощил сайт правительства региона.

Фестиваль прошел в рамках подготовки к празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты в Веневском районе.

Гости мероприятия поучаствовали в мастер-классах, стреляли из луков, попробовали силы в спортивных состязаниях и услышали концерт творческих коллективов.

На обзорных пешеходных экскурсиях посетители увидели остатки оборонительного сооружения — Засечной черты.

Как отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, правительство региона будет информационно поддерживать фестиваль в дальнейшем. В 2020 году планируются еще более масштабные мероприятия.


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