В Тамбове отчим избивал 13-летнего подростка

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42-летнему тамбовчанину предъявили обвинение в истязании малолетнего. Об этом сообщил
По данным следствия, с 29 по 31 мая этого года отчим избивал 13-летнего подростка кулаками и ладонями рук по голове и телу.
После произошедшего мальчик ушел жить к бабушке, которая заметила следы побоев и обратилась в правоохранительные органы.
Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Расследование продолжается.
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