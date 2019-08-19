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10:38, 19 августа 2019 188
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В Тамбове отчим избивал 13-летнего подростка

В Тамбове отчим избивал 13-летнего подростка

42-летнему тамбовчанину предъявили обвинение в истязании малолетнего. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, с 29 по 31 мая этого года отчим избивал 13-летнего подростка кулаками и ладонями рук по голове и телу.

После произошедшего мальчик ушел жить к бабушке, которая заметила следы побоев и обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Расследование продолжается.


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