В «Сосновом бору» «потушили» пожар

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Сотрудники ГУ МЧС по Липецкой области провели учения и тренировку по эвакуации в центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновой бор». Об этом сообщил
По замыслу в здании произошло возгорание после замыкания электропроводки в одной из палат. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения.
Все, кто находился внутри, покинули здание через эвакуационные выходы.
Некоторых больных эвакуировали на носилках и с помощью специальных средств.
Спасатели начали тушить условный пожар после того, как все покинули помещение.
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