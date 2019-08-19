В Рязани открылись новые производственные корпуса НПП «АЛЕКСАНДР»

Рязанское научно-производственное предприятие «АЛЕКСАНДР» ввело в эксплуатацию два новых корпуса. Их открытие на предприятии решили сопроводить семейным праздником для сотрудников.

В субботу, 17 августа, на территории компании сотрудники и члены их семей собрались вместе, чтобы провести субботник и отметить знаменательное событие в корпоративной жизни.

Сотрудников поприветствовал руководитель компании Сергей Семенов.

«Сегодня мы открываем корпус механообработки и инженерно-административный корпус. Для сотрудников предприятия введение этих корпусов позволит значительно улучшить условия труда, развивать на более высоком уровне технологии. Цель нашей компании — создание современного производства оптики и опто-электронных приборов специального назначения. Мы взяли на вооружение принципы развития японских компаний, которые означают непрерывное развитие и совершенствование. Это означает, что не только руководство должно следовать данному принципу, но и каждый сотрудник на своем рабочем месте должен непрерывно учиться и самосовершенствоваться», — обратился он к коллективу.

В этот день сотрудники компании благоустроили территорию предприятия, высадив дополнительные зеленые насаждения. Для детей аниматоры провели веселые конкурсы с призами.

В этот день не ограничились только развлекательными мероприятиями: отец Сергий из храма Святого благоверного князя Александра Невского, прибывший освятить новые корпуса предприятия, провел беседу с сотрудниками компании, напомнив о важности сохранения душевной чистоты и постоянного движения вперед. В завершение праздника коллектив компании принял участие в молебне.

НПП «АЛЕКСАНДР» начало свою деятельность в 2003 году. Название компания получила в честь князя Александра Невского, образ которого присутствует в инженерно-административном корпусе. За время работы компания освоила серийное производство в рамках Гособоронзаказа, стала выпускать оптико-механические системы для высокоточного вооружения.

«На протяжении пятнадцати лет компания совершенствует качество и технологии, осваивает выпуск все более сложных изделий и комплексов. В настоящий момент НПП „АЛЕКСАНДР“ переходит на этап внедрения собственных разработок, являясь одним из ведущих предприятий оптики и опто-электронных приборов специального назначения», — рассказали представители предприятия.

Они также подчеркнули, что ввод в эксплуатацию корпуса механообработки и инженерно-административного корпуса значительно улучшит условия для сотрудников и, соответственно, увеличится производительность труда.

В новых корпусах расположилось современное оборудование, в том числе токарные и фрезерные станки с ЧПУ, на которых возможно проводить сложную обработку деталей с повышенной точностью.

В компании также имеются участки вспомогательного направления (слесарный, заготовительный, гравировальный, термический), что позволяет реализовать полный цикл производства — от заготовки до готовой детали. Собственный отдел ОТК проверяет их на соответствие конструкторской документации и необходимым стандартам.

«Работа в светлых и просторных корпусах не только приятна, но и продуктивна, так как удобное расположение оборудования минимизирует временные потери, хорошее освещение упрощает чтение чертежей, климатическая система поддерживает температурную константу», — добавили представители компании.

В ближайшей перспективе НПП «АЛЕКСАНДР» планирует строительство еще нескольких корпусов, в том числе сборочного цеха для создания современного производства по выпуску оптики и оптико-электронных приборов специального назначения — тепловизоров, пеленгаторов, прицельных комплексов. Заказчиками компании являются ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России.