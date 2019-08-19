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В Рязани осудят мужчину, пытавшегося зарезать жену. Об этом сообщил
Установлено, что вечером 26 декабря 2018 года в одной из квартир по проезду Яблочкова между сожителями произошла ссора. Пьяный 35-летний мужчина начал предъявлять претензии супруге по поводу воспитания их совместного ребенка.
Обвиняемый ударил ножом потерпевшую несколько раз по телу и шее. Находившаяся в этот момент в квартире их знакомая оттолкнула нападавшего. Это позволило женщине выбежать на лестничную площадку и позвать на помощь.
Рязанец не признал себя виновным в покушении на убийство. Однако следователи собрали «достаточную доказательственную базу». Уголовное дело направили в суд.
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.