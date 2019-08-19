В Липецке полицейскую машину подожгли коктейлем Молотова. Видео

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Вечером в воскресенье, 18 августа, во дворе дома №21 на проспекте Победы в Липецке загорелась полицейская машина. Ее подожгли коктейлем Молотова, сообщил
По адресу вызвали наряд ППС из-за драки между молодыми людьми. Сотрудники задержали участников драки. Один из них кинул под машину пластиковую бутылку с горючей смесью и сбежал.
При пожаре пострадала лакокрасочная поверхность кузова. Выяснилось, что автомобиль поджег пьяный 22-летний местный житель.
Молодого человека разыскивают.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.