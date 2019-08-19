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16:31, 19 августа 2019 194
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В Липецке полицейскую машину подожгли коктейлем Молотова. Видео

В Липецке полицейскую машину подожгли коктейлем Молотова. Видео

Вечером в воскресенье, 18 августа, во дворе дома №21 на проспекте Победы в Липецке загорелась полицейская машина. Ее подожгли коктейлем Молотова, сообщил LipetskMedia.

По адресу вызвали наряд ППС из-за драки между молодыми людьми. Сотрудники задержали участников драки. Один из них кинул под машину пластиковую бутылку с горючей смесью и сбежал.

При пожаре пострадала лакокрасочная поверхность кузова. Выяснилось, что автомобиль поджег пьяный 22-летний местный житель.

Молодого человека разыскивают.


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