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В Лесопарке пройдет выставка бездомных животных, сообщили
Мероприятие состоится 24 августа с 16:00 до 20:00. В программе выставка-поиск дома для кошек и собак, благотворительные концерт и ярмарка, мастер классы для детей и взрослых.
Вход свободный. Подробности по телефону:
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.