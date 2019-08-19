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В Калужской области нашли пропавшего 17-летнего подростка. Об этом сообщил
О пропаже подростка 13 августа в полицию сообщил его отец. Мужчина сообщил, что поехал с сыном в Брянск на автомобиле. Они остановились недалеко от конечной точки маршрута рядом с АЗС. Мужчина отлучился, а когда вернулся, сына не обнаружил.
Три дня заявитель своими силами пытался найти подростка, но ему это не удалось. Мужчина обратился за помощью в полицию.
Оперативники обследовали местность, где пропал несовершеннолетний. Для поисков они связались с коллегами из Брянской области.
Правоохранители установили круг друзей и знакомых пропавшего, связались с родственниками.
16 августа подростка нашли у знакомой в Сухичинском районе Калужской области.
Информацию передали отцу пропавшего, несовершеннолетний находится дома.
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