В ДТП около «Круиза» пострадали две девушки

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в пятницу, 16 августа, около ТРЦ «Круиз» произошло ДТП. На пересечении Солотчинского шоссе и улицы Кальной столкнулись две иномарки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД
По предварительной информации, 23-летняя рязанка на Kia Venga поворачивала налево и врезалась во встречную Kia Rio под управлением 39-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали водитель Kia Venga и 23-летняя пассажирка Kia Rio, их доставили в больницу.
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