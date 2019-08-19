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10:38, 19 августа 2019 507
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В ДТП около «Круиза» пострадали две девушки

В ДТП около «Круиза» пострадали две девушки

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером в пятницу, 16 августа, около ТРЦ «Круиз» произошло ДТП. На пересечении Солотчинского шоссе и улицы Кальной столкнулись две иномарки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД

По предварительной информации, 23-летняя рязанка на Kia Venga поворачивала налево и врезалась во встречную Kia Rio под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель Kia Venga и 23-летняя пассажирка Kia Rio, их доставили в больницу.


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