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11:58, 19 августа 2019 170
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У жителя Обнинска изъяли крупную партию марихуаны

У жителя Обнинска изъяли крупную партию марихуаны

В Калужской области у жителя Обнинска изъяли несколько пакетов с растительными наркотиками. Об этом соощил сайт управления МВД по региону.

Оперативники изъяли часть наркосодержащего растения массой более 350 граммов, что является крупным размером.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. По версии оперативников нарушитель незаконно хранил наркотики по месту жительства для личного потребления.

Фото с сайта УМВД по Калужской области


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