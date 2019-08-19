У жителя Обнинска изъяли крупную партию марихуаны

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В Калужской области у жителя Обнинска изъяли несколько пакетов с растительными наркотиками. Об этом соощил
Оперативники изъяли часть наркосодержащего растения массой более 350 граммов, что является крупным размером.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. По версии оперативников нарушитель незаконно хранил наркотики по месту жительства для личного потребления.
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