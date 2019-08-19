Тульская полиция передаст пострадавшей в ДТП ее домашнее животное

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Сотрудники госавтоинспекции Тульской области передадут пострадавшей в ДТП пассажирке микроавтобуса «Тула-Липецк» ее хомяка. Об этом сообщил
Вечером в субботу, 17 августа, в Тепло-Огаревском районе столкнулись Kia и пассажирский автобус.
В салоне общественного транспорта нашли хомяка. Выяснилось, что домашнее животное принадлежит женщине, госпитализированной в больницу.
Хомяка ей передадут позже, поскольку пострадавшая находится в медучреждении.
До выписки о животном будут заботиться сотрудники госавтоинспекции.
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