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12:09, 19 августа 2019 192
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Тульская полиция передаст пострадавшей в ДТП ее домашнее животное

Тульская полиция передаст пострадавшей в ДТП ее домашнее животное

Сотрудники госавтоинспекции Тульской области передадут пострадавшей в ДТП пассажирке микроавтобуса «Тула-Липецк» ее хомяка. Об этом сообщил сайт управления МВД по региону.

Вечером в субботу, 17 августа, в Тепло-Огаревском районе столкнулись Kia и пассажирский автобус.

В салоне общественного транспорта нашли хомяка. Выяснилось, что домашнее животное принадлежит женщине, госпитализированной в больницу.

Хомяка ей передадут позже, поскольку пострадавшая находится в медучреждении.

До выписки о животном будут заботиться сотрудники госавтоинспекции.


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