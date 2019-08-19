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Спасатели нашли потерявшихся во время сплава по Пре байдарочников. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в субботу, 17 августа, в 19:26. По информации заявительницы, они спускались на байдарках от Спас-Клепиков до Деулино, и их байдарка села на мель.
«Нас нужно выручать, мы спускаемся по Пре, наш коллектив ушел, а мы тут, намокли, мы сейчас на берегу, но мы не можем выбраться. Я с трудом нашла сеть. Мы потерялись. Нас трое», — сообщила женщина.
Позже выяснилось, группа состояла из 15 человек.
К месту происшествия направили оперативные группы. Спустя пять часов удалось обнаружить потерявшихся.
Начальник ГУ МЧС по Рязанской области генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов заявил, что это достаточно нетипичный случай для области, большинство людей теряется в лесу во время сбора грибов и ягод.
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