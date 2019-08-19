Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:54, 19 августа 2019 2 158
 0    0

Спасатели нашли потерявшихся во время сплава по Пре байдарочников

Спасатели нашли потерявшихся во время сплава по Пре байдарочников

Спасатели нашли потерявшихся во время сплава по Пре байдарочников. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в субботу, 17 августа, в 19:26. По информации заявительницы, они спускались на байдарках от Спас-Клепиков до Деулино, и их байдарка села на мель.

«Нас нужно выручать, мы спускаемся по Пре, наш коллектив ушел, а мы тут, намокли, мы сейчас на берегу, но мы не можем выбраться. Я с трудом нашла сеть. Мы потерялись. Нас трое», — сообщила женщина.

Позже выяснилось, группа состояла из 15 человек.

К месту происшествия направили оперативные группы. Спустя пять часов удалось обнаружить потерявшихся.

Начальник ГУ МЧС по Рязанской области генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов заявил, что это достаточно нетипичный случай для области, большинство людей теряется в лесу во время сбора грибов и ягод.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 45 768
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 382
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 27 429
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 212
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 24 178
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум