«Сбербанк» снизил ставки по военной ипотеке

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Предложение предоставляется военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004.
«Мы поддерживаем тех, кто стоит на защите нашей Родины. Снижение ставок по ипотеке „Сбербанка“ поможет военнослужащим приобрести собственное жилье, обеспечит для них надежный тыл и уверенность в будущем», — прокомментировала Светлана Кирсанова, зампредседателя правления «Сбербанка».
Ранее «Сбербанк» снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п. п. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.
Дополнительно был увеличен дисконт для участников зарплатного проекта «Сбербанка» на 0,2 п. п. и теперь составляет 0,5 п. п. (ранее — 0,3 п. п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.