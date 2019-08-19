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17:32, 19 августа 2019 115

«Сбербанк» снизил ставки по военной ипотеке

«Сбербанк» снизил ставки по военной ипотеке

«Сбербанк» снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 п. п. (с 9,5% до 9,2%). Теперь приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке можно от 9,2% годовых по военной ипотеке.

Предложение предоставляется военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004.

«Мы поддерживаем тех, кто стоит на защите нашей Родины. Снижение ставок по ипотеке „Сбербанка“ поможет военнослужащим приобрести собственное жилье, обеспечит для них надежный тыл и уверенность в будущем», — прокомментировала Светлана Кирсанова, зампредседателя правления «Сбербанка».

Ранее «Сбербанк» снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п. п. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

Дополнительно был увеличен дисконт для участников зарплатного проекта «Сбербанка» на 0,2 п. п. и теперь составляет 0,5 п. п. (ранее — 0,3 п. п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.


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