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С обнинского врача взыскали 4,5 миллиона рублей штрафа. Об этом сообщило
Мужчину обвиняли в том, что он брал с пациентов деньги на высокотехнологичные операции.
Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок, а также штраф в размере 4,5 миллиона рублей.
Часть штрафа должник погасил в срок, предусмотренный для добровольного исполнения. Оставшуюся сумму приставы взыскали с банковских счетов должника.
Исполнительное производство окончили исполнением.
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