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Рязанский бизнесмен оплатил миллионный долг, испугавшись уголовного дела. Об этом сообщила
По данным следствия, с апреля по июнь 2018 года предприниматель отгрузил деревянные поддоны и выставил документы в адрес коммерческой организации на сумму более трех миллионов рублей, в том числе НДС.
Рязанец получил доход и был обязан исчислить и уплатить налог. Однако он этого не сделал и задолжал более 900 тысяч рублей государству.
Во время расследования подозреваемый в полном объеме оплатил долг и пени. Из-за этого дело прекратили.
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