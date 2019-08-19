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15:20, 19 августа 2019 280
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Рязанский бизнесмен оплатил миллионный долг, испугавшись уголовного дела

Рязанский бизнесмен оплатил миллионный долг, испугавшись уголовного дела

Рязанский бизнесмен оплатил миллионный долг, испугавшись уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с апреля по июнь 2018 года предприниматель отгрузил деревянные поддоны и выставил документы в адрес коммерческой организации на сумму более трех миллионов рублей, в том числе НДС.

Рязанец получил доход и был обязан исчислить и уплатить налог. Однако он этого не сделал и задолжал более 900 тысяч рублей государству.

Во время расследования подозреваемый в полном объеме оплатил долг и пени. Из-за этого дело прекратили.


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