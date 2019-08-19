Рязанка сняла на видео утку, плавающую в луже во дворе

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Во дворе на Первомайском проспекте засняли утку, плавающую в луже. Видео опубликовала «ВКонтакте» пользователь Елена Попова.
Ранее двор у дома №41 проверила и.о. главы администрации Елена Сорокина. Она
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.