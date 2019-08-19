Рязанцев предупредили о тумане

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Вечером в понедельник, 19 августа, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа на территории области местами ожидается туман. Явление сохранится ночью и утром 20 августа.
Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров.
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.