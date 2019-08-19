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Рязанцев попросили помочь беременной женщине, потерявшей мужа в ДТП на Солотчинском мосту. Об этом RZN.info рассказал друг погибшего.
«Мы организуем сбор средств родным. Если кто-то хочет и может помочь будем благодарны. Номер карты 4817 7601 0504 5540», — написал рязанец.
Напомним, днем в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту
В полиции сообщили, что в аварии пострадали
Вечером в этот же день на мосту
После произошедшего полиция
Врачи
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