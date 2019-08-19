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18:16, 19 августа 2019 1 743
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Рязанцев попросили помочь беременной женщине, потерявшей мужа в ДТП на Солотчинском мосту

Рязанцев попросили помочь беременной женщине, потерявшей мужа в ДТП на Солотчинском мосту

Рязанцев попросили помочь беременной женщине, потерявшей мужа в ДТП на Солотчинском мосту. Об этом RZN.info рассказал друг погибшего.

«Мы организуем сбор средств родным. Если кто-то хочет и может помочь будем благодарны. Номер карты 4817 7601 0504 5540», — написал рязанец.

Напомним, днем в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту столкнулись Kia Rio, Volkswagen, Datsun, Lada и Opel. Из-за аварии на мосту парализовало движение.

В полиции сообщили, что в аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей, один человек погиб. Позже появилось видео с места ДТП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Вечером в этот же день на мосту столкнулись еще три автомобиля, пострадали пять человек.

После произошедшего полиция обратилась к рязанцам и попросила снижать скорость на этом участке.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших.


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