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16:37, 19 августа 2019 208

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» рассказали о работе в первом полугодии

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» рассказали о работе в первом полугодии

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию мероприятий по замене на воздушных линиях электропередачи 0,4-10 кВ неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Работы ведутся в рамках программы технического перевооружения и реконструкции.

В пресс-службе компании рассказали, что в первом полугодии энергетики заменили на СИП 735 километров провода, что составляет более 100% от плана. На эти цели направили 1,358 млрд рублей.

«В общей сложности в 2019 году этими работами будут охвачены 1 814 километров воздушных ЛЭП. Наибольшие объемы работ будут проведены в филиалах Тверьэнерго, Ярэнерго, Белгородэнерго, Рязаньэнерго, Кировэнерго, Калугаэнерго. Общий объем финансирования составит 4,166 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как пояснили специалисты, по сравнению с обычным, провод СИП обладает гораздо более высокой механической прочностью и долговечностью. Его применение в сетях 0,4-10 кВ позволяет снизить эксплуатационные затраты на обслуживание линии, уменьшить количество несанкционированных подключений к сетям и случаев воровства провода.

Кроме того, использование провода СИП позволяет снизить количество обрывов из-за налипания и намерзания снега и льда. Все это в итоге способствует повышению надежности электроснабжения потребителей.

Применение самонесущего изолированного провода позволяет снизить количество случаев электротравматизма и улучшает общие эстетические характеристики электрических сетей, добавили в пресс-службе.


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