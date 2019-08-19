«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» закрыл трудовой сезон энергетических студотрядов. Торжественные церемонии прошли в Скопине и в Рязани.

Полтора месяца 39 студентов отряда «Потенциал» радиоуниверситета, а также отряда «Энергетик» Скопинского электротехнического колледжа и учащиеся филиала «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I» трудились на объектах «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в Рязанском, Ряжском, Сараевском, Сасовском, Старожиловском, Шацком, Шиловском и Скопинском районах электрических сетей предприятия.

Как рассказали в пресс-службе компании, будущие выпускники профильных учебных заведений под присмотром и руководством опытных наставников на деле применяли теоретические знания, полученные во время обучения. Студенты участвовали в актуализации схем подстанций и ремонте трансформаторов. Попробовали себя в роли контроллеров, работали с опытными энергетиками в составе бригад на реальных электроустановках. Проделали большой объем работы по актуализации базы данных потребителей электроэнергии и схем ЛЭП. Помогали жителями разобраться с возникающими у них вопросами в пунктах работы с потребителями.

«У ребят появились соответствующие записи в трудовых книжках, что свидетельствует о начале их трудового стажа в энергетической отрасли. Уверен, они смогли почувствовать себя частью большой дружной семьи энергетиков. А человек, знающий производство изнутри, — всегда ценный кадр. Так что будем рады видеть их в наших рядах в дальнейшем», — отметил замдиректора «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Юрий Костин.

За организованность и дисциплинированность, за живой интерес к энергоотрасли, желание учиться и трудиться энергетики вручили студотрядовцам благодарственные письма и памятные подарки.

«Работа в студотряде помогла мне ощутить всю важность и ответственность выбранной мной специальности. Наши наставники — приветливые, отзывчивые люди, специалисты своего дела подробно рассказывали о принципах работы каждого устройства, оказывали необходимую поддержку, — поделился своими впечатлениями командир студенческого отряда „Потенциал“ радиоуниверситета Максим Ерузаев. — Больше всего мне понравилось выезжать с бригадой на объекты. Я понимал, что эти люди — настоящие герои, готовые сделать все возможное для того, чтобы в каждом доме и на каждом предприятии был свет».