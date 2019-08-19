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9:56, 19 августа 2019 95
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Роспотребнадзор проверил готовность рязанских школ к новому учебному году

Роспотребнадзор проверил готовность рязанских школ к новому учебному году

Роспотребнадзор проверяет готовность рязанских школ к новому учебному году. Об этом сообщил сайт регионального управления.

Всего с 1 сентября в области заработают 297 общеобразовательных организаций, в них пойдут учиться 108 392 ребенка.

В прошлом году Роспотребнадзор провел 197 проверок, по их итогам выдали 210 предписаний об устранении 526 нарушений, касающихся проведения ремонтов школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобретения учебной мебели, холодильного и технологического оборудования на пищеблоки, благоустройства территорий.

Отмечается, что на сегодняшний день реализовано более 98% всех мероприятий.

Кроме того, в отношении руководителей составили 274 протокола об административных нарушениях, 22 дела направили в суды, на должностных и юридических лиц наложили штрафы на общую сумму 1557,2 тысячи рублей.


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