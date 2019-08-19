Роспотребнадзор проверил готовность рязанских школ к новому учебному году

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Роспотребнадзор проверяет готовность рязанских школ к новому учебному году. Об этом сообщил
Всего с 1 сентября в области заработают 297 общеобразовательных организаций, в них пойдут учиться 108 392 ребенка.
В прошлом году Роспотребнадзор провел 197 проверок, по их итогам выдали 210 предписаний об устранении 526 нарушений, касающихся проведения ремонтов школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобретения учебной мебели, холодильного и технологического оборудования на пищеблоки, благоустройства территорий.
Отмечается, что на сегодняшний день реализовано более 98% всех мероприятий.
Кроме того, в отношении руководителей составили 274 протокола об административных нарушениях, 22 дела направили в суды, на должностных и юридических лиц наложили штрафы на общую сумму 1557,2 тысячи рублей.
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