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Памятник Ленину в Касимове разрушился из-за дождя. Об этом сообщила администрация Касимовского района в
«Эксперты исключили акт вандализма. Памятник разрушился в результате проливных дождей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по вывозу остатков памятника уже завершены. Позже на месте установят новый.
Напомним, в воскресенье, 18 августа, очевидцы сообщили, что памятник Ленину, который находился в аварийном состоянии,
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