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13:21, 19 августа 2019 347
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Памятник Ленину в Касимове разрушился из-за дождя — администрация 1

Памятник Ленину в Касимове разрушился из-за дождя — администрация

Памятник Ленину в Касимове разрушился из-за дождя. Об этом сообщила администрация Касимовского района в группе «ВКонтакте».

«Эксперты исключили акт вандализма. Памятник разрушился в результате проливных дождей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по вывозу остатков памятника уже завершены. Позже на месте установят новый.

Напомним, в воскресенье, 18 августа, очевидцы сообщили, что памятник Ленину, который находился в аварийном состоянии, сломали.


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