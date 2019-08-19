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12:02, 19 августа 2019 225
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На ярмарках выходного дня в Рязани продали полторы тонны яблок

На ярмарках выходного дня в Рязани продали полторы тонны яблок

На ярмарках выходного дня, прошедших в Рязани, продали полторы тонны яблок. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В субботу, 17 августа, на 250 местах торговали 195 производителей.

Всего у них купили:

  • 8,7 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 12,2 тонны молока и молочных продуктов;
  • 6,2 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 0,1 тонны живой рыбы;
  • 0,9 тонны меда и продуктов пчеловодства;
  • 1,2 тонны картофеля;
  • 2,7 тонны овощей;
  • 1,5 тонны яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 24 августа, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».


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