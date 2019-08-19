На ярмарках выходного дня в Рязани продали полторы тонны яблок

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На ярмарках выходного дня, прошедших в Рязани, продали полторы тонны яблок. Об этом сообщил
В субботу, 17 августа, на 250 местах торговали 195 производителей.
Всего у них купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 24 августа, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
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