Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:00, 19 августа 2019 98
 0    0

МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»

МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»

Фото: Ru.wikipedia.org

МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха» Данила Хачатурова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следователи проверяют сделки, сделанные перед санацией банка «Открытие».

Официальных комментариев пресс-службы ГУ МВД по Москве и «Росгосстраха» пока нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 45 035
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 365
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 27 087
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 075
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 23 698
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум