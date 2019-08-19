Кораблинцу, из ревности забившего мужчину до смерти, вынесли приговор

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Кораблинцу, который забил знакомого до смерти, вынесли приговор. Об этом сообщил
Трагедия произошла 30 марта. Известно, что жительница Кораблина выпивала в своей квартире с тремя знакомыми. Во время застолья подсудимый приобнял женщину, чем вызвал ревность потерпевшего. Мужчине сделали замечание, началась ссора.
Схватив табурет, осужденный стал быть собутыльника по голове, а когда тот упал, несколько раз прыгнул на него прямо в сапогах. От полученных травм мужчина
Напомним, когда началась драка, третий собутыльник
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к девяти годам заключения в колонии особого режима.
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.