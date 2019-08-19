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13:25, 19 августа 2019 276
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Кораблинцу, из ревности забившего мужчину до смерти, вынесли приговор

Кораблинцу, из ревности забившего мужчину до смерти, вынесли приговор

Кораблинцу, который забил знакомого до смерти, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Трагедия произошла 30 марта. Известно, что жительница Кораблина выпивала в своей квартире с тремя знакомыми. Во время застолья подсудимый приобнял женщину, чем вызвал ревность потерпевшего. Мужчине сделали замечание, началась ссора.

Схватив табурет, осужденный стал быть собутыльника по голове, а когда тот упал, несколько раз прыгнул на него прямо в сапогах. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Напомним, когда началась драка, третий собутыльник выпрыгнул в окно третьего этажа, чтобы спастись.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к девяти годам заключения в колонии особого режима.


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