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9:55, 19 августа 2019 71
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К юбилею Владимирской области выпустили специальную почтовую карточку

К юбилею Владимирской области выпустили специальную почтовую карточку

В пятницу, 16 августа, во Владимире погасили почтовую карточку, выпущенную по специальному заказу регионального филиала Почты России к 75-летию области. Об этом сообщил сайт администрации региона.

В церемонии поучаствовали губернатор Владимир Сипягин, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, директор УФПС Владимирской области — филиала ФГУП «Почта России» Сергей Орлов, зампредседателя заксобрания области Роман Кавинов, депутаты Госдумы и заксобрания региона.

Сипягин поблагодарил Почту России, которая изготовила открытку к юбилею региона.

В тексте штемпеля указано название события и его дата. На почтовой карточке изображен один из главных архитектурных памятников Владимирской области — церковь Покрова на Нерли — памятник русского белокаменного зодчества 12 века, охраняемый ЮНЕСКО.

Тираж издания — 1000 экземпляров.


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