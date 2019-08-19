К юбилею Владимирской области выпустили специальную почтовую карточку

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В пятницу, 16 августа, во Владимире погасили почтовую карточку, выпущенную по специальному заказу регионального филиала Почты России к 75-летию области. Об этом сообщил
В церемонии поучаствовали губернатор Владимир Сипягин, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, директор УФПС Владимирской области — филиала ФГУП «Почта России» Сергей Орлов, зампредседателя заксобрания области Роман Кавинов, депутаты Госдумы и заксобрания региона.
Сипягин поблагодарил Почту России, которая изготовила открытку к юбилею региона.
В тексте штемпеля указано название события и его дата. На почтовой карточке изображен один из главных архитектурных памятников Владимирской области — церковь Покрова на Нерли — памятник русского белокаменного зодчества 12 века, охраняемый ЮНЕСКО.
Тираж издания — 1000 экземпляров.
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