Иеромонах Фотий выступил на фестивале в Пронском районе

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Фото: Рязанская епархия
Иеромонах Фотий, победитель шоу «Голос» выступил на фестивале «Голоса Святогорья» в Пронском Спасо-Преображенском монастыре. Об этом сообщила пресс-служба рязанской епархии.
Молодежный фестиваль прошел 16 августа. На нем также организовали мастер-классы и беседы, одну из которых провел руководитель молодежного отдела Рязанской епархии иерей Павел Коньков, обсудивший с детьми и подростками темы творчества и волонтерства.
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