Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:12, 19 августа 2019 58
 0    0

Две «радиационные» станции перестали выходить на связь после взрыва в Архангельской области

Две «радиационные» станции перестали выходить на связь после взрыва в Архангельской области

Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после взрыва на полигоне Минобороны в Архангельской области, который произошел 8 августа. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal передает РБК.

По словам исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию спустя два дня после ЧП.

«Со станциями связались сразу после сбоя, однако российские чиновники объяснили его проблемами с сетью и связью. Зербо отказался предположить, что могло привести к отключению», — говорится в сообщении.

В Минобороны не рассказали, какого рода испытания проходили на полигоне 8 августа. При этом в «Росатоме» сообщили о ЧП во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.

Напомним, в результате происшествия погибли пять человек, еще несколько получили ранения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 46 141
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 388
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 27 726
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 336
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 24 576
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум