Две «радиационные» станции перестали выходить на связь после взрыва в Архангельской области

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Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после взрыва на полигоне Минобороны в Архангельской области, который произошел 8 августа. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal передает
По словам исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию спустя два дня после ЧП.
«Со станциями связались сразу после сбоя, однако российские чиновники объяснили его проблемами с сетью и связью. Зербо отказался предположить, что могло привести к отключению», — говорится в сообщении.
В Минобороны не рассказали, какого рода
Напомним, в результате происшествия
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