Центробанк повысил курс доллара и евро

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На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля. Об этом сообщил
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 рубля и составляет 69,9113 рубля.
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