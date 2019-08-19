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15:48, 19 августа 2019 159
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Центробанк повысил курс доллара и евро

Центробанк повысил курс доллара и евро

На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля. Об этом сообщил сайт регулятора.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 рубля и составляет 69,9113 рубля.


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