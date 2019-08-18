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21:31, 18 августа 2019 127
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Власти помогут провести похороны семьи, которую убил ульяновский подросток

Власти помогут провести похороны семьи, которую убил ульяновский подросток

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон членов семьи, которых убил подросток в селе Патрикеево, передает ТАСС.

Замглавы губернатора Сергей Люльков отметил, что у местных властей есть четкое понимание, как помощь будет оказана.

Напомним, в воскресенье, 18 августа, в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района нашли тела 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие были членами одной семьи.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

16-летний подросток, который убил семью и покончил с собой, не состоял на учете в психбольнице.

Фото СК России


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