В понедельник в Рязанской области ожидается туман и дождь. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 19 августа, в Рязанской области ожидается туман и дождь. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11, +16 градусов, днем +21, +26.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Самарской области при жесткой посадке самолета погиб пилот
|
cледующая новость →В Ульяновске подросток убил семью и покончил с собой
В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.